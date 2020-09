Arrêt partiel du tramway à Alger suite aux intempéries 

La société SETRAM-Tramway d’Alger a annoncé une perturbation dans le service tramway ce mardi 8 septembre, et ce à cause des pluies qui se sont abattues sur la capitale.

Dans son communiqué, la société SETRAM a informé d’un arrêt partiel du service tramway, ce mardi 8 septembre, à Alger suite aux inondations sur la ligne du tramway.

Le service sera suspendu entre les stations de Ruisseaux et Cinq maisons, et sera maintenu fonctionnel entre les stations de Cinq maisons et Dergana centre.

« Nous informons notre aimable clientèle que le service tramway a enregistré aujourd’hui 08 septembre 2020 depuis le début de service, une perturbation du trafic en raison des inondations sur la voie du tramway entre les stations RUISSEAU et CINQ MAISONS. Le service voyageurs a été maintenu entre les stations CINQ MAISONS et DERGANA CENTRE », a expliqué SETRAM-Tramway d’Alger.

Rédaction d’Algérie 360.