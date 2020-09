Voila combien a coûté la réalisation de la Grande Mosquée d’Alger, selon Benabderrahmane

Le ministre des Finances, Aïmene Benabderrahmane, a révélé, ce lundi 7 septembre, le cout de la réalisation de la Grande Mosquée d’Alger.

S’exprimant sur les ondes de la radio nationale, M. Benabderrahmane a fait savoir que le cout de la réalisation de la Grande Mosquée s’élève à 898 millions d’euros.

« Loin des surenchères avancées çà et là ; le véritable coût global des affectations allouées à la construction de ce monument religieux, civilisationnel et politique est de 898 millions d’euros et non 3 milliards », a-t-il dit.

Le ministre a précisé qu’ « un budget en monnaie nationale a été affecté aux entreprises de sous-traitance ayant contribué à la construction de ce monument ».

Pour rappel, le chef de l’État, Abdelhamid Tebboune, avait annoncé, le 20 aout dernier, que l’inauguration de la Grande Mosquée d’Alger aura lieu le 1er novembre 2020.

À noter que la Grande mosquée d’Alger est la troisième plus grande au monde, après Masdjid Al-Haram de la Mecque et Masdjid Al-Nabawi de Médine.

Rédaction d’Algerie360