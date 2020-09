Vaccin Coronavirus : La Russie annonce le début des essais de son deuxième vaccin

La phase d’essais cliniques du deuxième vaccin russe contre le Coronavirus s’achèvera le 30 septembre 2020.

La directrice de Rospotrebnadzor (Service fédéral de surveillance de la protection des droits des consommateurs et du bien-être humain), Anna Popova a annoncé que les essais cliniques du deuxième vaccin russe contre le Coronavirus, développé par le Centre national russe de recherche en virologie et biotechnologie « Vector », devront s’achever le 30 septembre prochain.

« À ce jour, nos collègues se sont concentrés sur un seul vaccin – un vaccin peptidique, un vaccin basé sur des antigènes peptidiques. Il est en voie d’achèvement aujourd’hui en termes d’essais cliniques, le dernier jour est le 30 septembre », a déclaré Mme Popova lors d’un congrès sur les maladies infectieuses.

Toutefois, Anna Popova a expliqué qu’il était important pour chaque pays d’avoir plusieurs options de vaccination, selon elle, aucun des deux vaccins, celui du centre Vector ou celui du Centre Gamaleïa, n’est meilleur que l’autre.

Pour rappel, le vaccin « Spoutnik V » a été élaboré par le ministère russe de la Défense et le Centre de recherches en épidémiologie et microbiologie Gamaleïa et a été enregistré le 11 août 2020.

