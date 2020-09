Tentative de meurtre de la Secrétaire nationale du RCD : l’auteur lourdement condamné  

L’auteur de la tentative du meurtre préméditée de l’avocate et de la Secrétaire nationale du RCD à la vie associative Me Wassila Boughari, a été condamné hier Tribunal criminel de Chlef, annonce le RCD dans un communiqué.

« Le procès de l’agresseur de la Secrétaire nationale du RCD à la vie associative, maître Wassila Boughari, membre du barreau de Mostaganem, s’est déroulé hier, 06 septembre au Tribunal criminel de Chlef », lit-on dans le communiqué du parti.

L’accusé a écopé d’une peine de 10 de prison ferme et d’une amende de 200 000 DA, selon la même source.

Le rassemblement pour la culture et la démocratie a rappelé que « Maître Boughari est connue pour son engagement politique constant et son implication dans le Hirak et dans les collectifs d’avocats de défense des détenus d’opinion ».

Rappelons que Me Wassila Boughari « avait fait l’objet d’une tentative de meurtre préméditée dans son bureau à l’intérieur du cabinet d’avocats de son collègue Maître Bennegueouch Mohamed El Bachir qui est aussi le président du Bureau regional RCD Chlef, en date du 02 septembre 2019 ».

En effet un individu muni d’un sac a fait irruption, en fin de matinée, dans le bureau de l’avocate avant d’exhiber un couteau de boucher pour s’en prendre directement à la jeune femme sans engager un dialogue d’aucune espèce », avait annoncé le RCD.

