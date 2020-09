Le ministre des finances dévoile « le coût réel » de la grande mosquée d’Alger

Le ministre des Finances Aymen Benabderrahmane a révélé, ce lundi, le montant des transferts en devises pour la construction de la Grande mosquée d’Alger, niant les chiffres avancés avant.

Lors de son intervention au Forum de la Radio nationale, le ministre a fait savoir que montant des transferts en devises pour la construction de la Grande mosquée d’Alger est de 898 millions d’euros.

Selon lui, il s’agit ici du cout réel. Il a en effet nié tous les chiffres avancés avant, parlant« de 3 milliards d’euro ». « Le coût réel des transferts pour la construction de ce monument religieux et cet édifice culturel et politique est de 898 millions d’euros, et non 3 milliards d’euros », a-t-il déclaré.

Rédaction d’Algerie360