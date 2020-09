Djerad : « L’Algérie a traversé une situation très difficile »

Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a estimé, ce lundi 7 septembre, que l’Algérie avait traversé « une situation très difficile ».

S’exprimant sur les ondes de la Radio locale de Blida, M. Djerad a déclaré : « L’Algérie a traversé une situation très difficile. Elle a vécu un sursaut national et un Hirak national, à travers lequel le peuple a exprimé son refus de la corruption et de la tyrannie ».

« Nous arriverons progressivement à bâtir un pays qui permettra aux générations montantes de travailler avec amour, détermination et sérénité », a ajouté le ministre.

Évoquant le projet de révision de la Constitution, M. Djerad a indiqué que la révision constitutionnelle est « une halte dans la vie politique de notre pays ».

La révision constitutionnelle « lui (pays, ndlr) insufflera une forte dynamique à même de relancer l’économie, et un système politique équilibré et inclusif, grâce auquel les citoyens ressentiront que l’Algérie est le pays de tous les Algériens et Algériennes, sans distinction, ni exclusion », a-t-il dit.

« Le projet de révision de la constitution confère une grande importance aux jeunes et aux générations montantes », a encore ajouté le premier ministre.

Rédaction d’Algerie360