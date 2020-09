Pour Dr Derrar, l’infection du Coronavirus « prend une nouvelle forme »

Le directeur général de l’institut Pasteur en Algérie (IPA), le Dr Fawzi Derrar a estimé que l’infection du Coronavirus (Covid-19) prend une nouvelle forme.

Dans une déclaration à El Watan, le DG de l’institut Pasteur en Algérie a fait savoir que le coronavirus avait adopté une « forme plus bénigne et est devenu moins virulent ».

Pour Dr Derrar, « l’évolution l’épidémie dans le monde montre que la maladie se présente sous forme bénigne »

«Ce virus est moins dangereux qu’on ne le pensait au début de la pandémie, d’autant que beaucoup de cas sont asymptomatiques et d’autres moins graves et la pathologie semble se diriger vers une infection type grippe à un degré sévère et fatal pour les personnes à risque », a-t-il expliqué.

« Malgré l’explosion du nombre de cas en Europe, le nombre de décès reste stable, ainsi le taux de mortalité tend à la baisse. Chez nous, nous enregistrons une baisse du nombre de cas d’hospitalisation et en réanimation, voire des services Covid vides dans certaines du pays », a ajouté le DG de l’IPA.

Par ailleurs, Dr Derrar a appelé les citoyens à plus de vigilance et au respect des mesures de préventions contre le coronavirus.

Rédaction d’Algerie360