Biskra : Un réseau de migration clandestine démantelé

Un réseau de migration clandestine a été démantelé par la Brigade de Recherche et d’Investigation (BRI) de la Sûreté de la wilaya de Biskra.

Dans un communiqué de la cellule de communication de la Sûreté de Biskra, les agents de la BRI, en coordination avec le procureur de la République, ont réussi à neutraliser un réseau de migration clandestine, composé de quatre individus, dont 3 jeunes de 26 à 31 ans et une femme âgée de 48 ans, qui proposait des traversées clandestine vers les côtes européennes contre une somme d’argent.

L’arrestation du groupe de malfaiteurs a eu lieu suite à l’issue d’une enquête ouverte depuis deux mois. Les uns étaient chargés d’attirer les jeunes candidats à la migration clandestine via les réseaux sociaux, tandis que les autres récoltaient les sommes demandées et convoyaient ces voyageurs illégaux vers le point de départ sur le littoral.

Les éléments de la BRI de Biskra ont retrouvé chez l’un des mis en cause une importante somme d’argent issue du trafic, du matériel et des équipements de sauvetage en mer, une mini-radio sans fil et des pièces de rechange de hors-bord et de zodiaque, a précisé le communiqué.

Ainsi, 3 des mis en cause, présentés samedi dernier au juge d’instruction du tribunal de Biskra, ont été placés en détention préventive, tandis que la femme a bénéficié de la liberté provisoire.

Toutefois, des mandats de recherche ont été émis à l’encontre de 2 autres personnes dont le principal instigateur et cerveau de ce réseau d’émigration illégale qui est un jeune de 25 ans parti clandestinement vers la France en 2019, a indiqué la même source.

Rédaction d’Algérie360.