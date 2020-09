BEM 2020 : Djerrad donne le coup d’envoi depuis Blida

Le Premier Ministre, Abdelaziz Djerrad, a supervisé ce lundi matin, en compagnie du Ministre de l’Éducation Nationale, Mohamed Ouadjaout, la cérémonie du lancement de l’examen national du BEM.

En compagnie du Ministre de l’Éducation Nationale, Mohamed Ouadjaout, le Premier Ministre, Abdelaziz Djerrad, a lancé, ce lundi 7 septembre, le coup d’envoi de l’examen national du BEM depuis le lycée El-Feth à Blida.

À la lumière des circonstances actuelles, relatives à la situation épidémiologique en Algérie, et dans le monde, à cause du virus de la Covid-19, le Premier Ministre a déclaré, lors de la cérémonie du lancement du BEM, que le pays connaissait une grande évolution, et ce, en grande partie, grâce à la prise de conscience des citoyens.

Dans ce même contexte, M. Djerrad a également souligné que les efforts des autorités, notamment dans la sensibilisation citoyenne, ont joué un rôle important dans la maîtrise de la situation sanitaire.

Le Ministre Abdelaziz Djerrad a rappelé que le pays avançait sur la bonne voie, et qu’il fallait continuer de prendre en compte les orientations des autorités pour lutter contre le Coronavirus.

Rédaction d’Algérie 360.