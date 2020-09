Tunisie : Un gendarme tué et trois assaillants neutralisés lors d’une attaque à Sousse

Un élément de la Garde nationale tunisienne a été tué lors d’une « attaque terroriste » dans la région de Sousse, à 130 km au Sud de Tunis.

Selon le porte-parole de la Garde nationale, Houcem Eddine Jebali, l’accrochage a fait un mort et un blessé parmi les agents de la Garde nationale. Les deux agents ont été attaqués au couteau, ce dimanche, par inconnus au niveau d’un croisement dans le centre-ville de la commune de Sousse. « L’un d’eux est tombé en martyr, et l’autre, blessé, est hospitalisé », a affirmé le porte-parole. Les sources locales ont indiqué que l’état de santé du garde hospitalisé est critique, et son pronostic vital est engagé.

Toutefois, les forces de sécurité ont poursuivi les assaillants « dans un échange de tirs, trois terroristes ont été tués », a informé Houcem Eddine Jebali. Les éléments des forces de sécurité ont, il y a deux jours de cela, renforcé leur présence dans la région.

Rédaction d’Algérie360.