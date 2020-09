Révision de la constitution :  Le conseil des ministres approuve le projet

Le conseil des ministres tenu aujourd’hui dimanche sous la présidence du chef de l’État Abdelmadjid Tebboune a approuvé le projet de révision constitutionnelle.

Le projet de la révision de la constitution sera donc présenté incessamment devant les deux chambres du Parlement.

« La mise en œuvre de cette révision constitutionnelle, si elle est approuvée par le peuple, nécessite d’adapter un certain nombre de lois à la nouvelle étape dans la perspective d’une réforme globale de l’Etat et de ses institutions et de restaurer son prestige », a déclaré le chef de l’État après l’approbation du projet.

Rédaction d’Algerie360