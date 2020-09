Le projet de Cevital en France a-t-il été abandonné ?

Le projet de l’implantation d’une usine Cevital près de Charleville-Mézières en France, annoncé il y a près de deux ans par le président français, Emmanuel Macron, est toujours à l’arrêt. A-t-il été abandonné ?

Le Président français, Emmanuel Macron, avait inauguré, en novembre 2018, un nouveau site de Cevital dans les Ardennes, près de Charles-Mézières en France, dans un bâtiment du groupe PSA (constructeur automobile français). À cette occasion, le Président Directeur Général de Cevital, Isaad Rebrab, avait annoncé pas moins d’un millier d’emplois.

Cependant, et selon plusieurs sources concordantes, le projet est encore au « point mort » et son dossier « n’avance pas », bien qu’au niveau du bâtiment 4 de PSA, les machines sont installées et mises à la disposition de Cevital.

Pour précision, le projet en question concerne une usine de fabrication de stations d’eau ultra-pure, et Cevital comptait acheter le bâtiment du groupe français PSA pour 2 millions d’euros.

Des sources syndicales françaises ont indiqué que le groupe PSA, toujours propriétaire des lieux, « n’excluait pas d’en reprendre la jouissance pour y installer des vestiaires, quand il s’agissait de faire de la place pour les mesures anti-coronavirus ».

Dans ce même contexte, les mêmes sources ont rapporté que la demande de financement de Cevital à la Banque Publique d’Investissement (BPI) « tablait sur plus de 90 % de fonds publics pour 250 millions d’euros d’investissement. Le dossier a été rejeté l’an passé faute de fonds propres suffisants, et aucune nouvelle demande n’a été déposée depuis ».

Il a également été souligné que les « lignes de production sont quasiment le seul apport de Cevital. Et les plus modernes se trouvent encore à l’étranger. Les déplacer pourrait s’avérer compliquer car la loi algérienne restreint les mouvements de capitaux à l’international, ce qui a valu à Cevital et à EvCon (la filiale allemande du groupe) d’être condamnés en janvier 2020 ».

Ainsi, tout porte à croire que deux principales raisons ont freiné le projet du groupe Cevital en France, la détention provisoire du PDG du groupe, en avril 2019, et la pandémie du Coronavirus, qui maintient les frontières fermées depuis plusieurs mois.

Pour rappel, le PDG de Cevital, Isaad Rebrab, est sorti de prison en janvier dernier, après avoir purgé sa peine de prison, dont 8 mois ferme et 4 mois avec sursis.

