Dissolution de l’APN : Le RND et le FLN s’y opposent 

Le procès de l’ancien député, Baha Eddine Tliba, a mis la lumière sur un nouveau scandale politique concernant la vente des listes électorales lors des Législatives de 2017. Les appels à la dissolution de l’Assemblée se multiplient, mais certains partis s’y opposent.

Lors de son procès, mercredi dernier, l’ancien député, Baha Eddine Tliba, a fait une série de révélations relatives aux élections législatives de 2017, notamment l’achat des sièges à l’Assemblée.

Cette déclaration, parmi tant d’autres, a frappé de plein fouet la légitimité de l’Assemblée Populaire Nationale (APN), et a suscité une mare de réactions auprès de la classe politique nationale et de la société civile, où les appels à sa dissolution se sont multipliés.

Des partis politiques tels le FFS, le PT, le MSP et El Adela estiment qu’il est « moralement et politiquement inacceptable de confier le destin du pays à une majorité parlementaire dont les sièges ont été achetés », d’où la proposition de la dissolution de cette assemblée.

« Ceci n’est pas nouveau et nous l’avons dénoncé à maintes reprises. Ces pratiques ne peuvent avoir de solutions qu’à travers une justice indépendante et libre. Et ce n’est pas avec une justice soumise et aux ordres que nous pouvons espérer des enquêtes pour confirmer tout un système frauduleux sur lequel est construit tout l’édifice institutionnel du pays », a rappelé M. Atmane Mazouz du Rassemblement pour la Culture et la Démocratie (RCD).

D’une autre part, le RND et le FLN se sont « opposés, ouvertement, à l’idée de la dissolution des Assemblées élues », indique le quotidien national El Watan.

« Nous sommes contre la dissolution des Assemblées, car cette option s’apparente à une période de transition déguisée », a indiqué M.Tayeb Zitouni président du RND.

En effet, pour le parti du Rassemblement National Démocratique, « cette période de transition n’est pas envisageable », particulièrement « au moment où l’Algérie a élu démocratiquement son président ».

« En plus, le Président n’a à aucun moment évoqué la dissolution des Assemblées », a-t-il rajouté en soulignant que « le RND, qui gère plus de 400 APC et 12 APW et dispose de plus de 132 parlementaires, va créer la surprise ! », rapporte El Watan.

Rédaction d’Algérie 360.