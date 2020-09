Ce qu’a dit Tebboune à propos des procès anti-corruption

Le chef de l’État Abdelmadjid Tebboune a évoqué ce dimanche lors du conseil des ministres consacrés au projet de révision constitutionnelle, les procès anti-corruption qu’a connu le pays au cours de ces derniers mois.

Lors de son allocution après l’approbation du projet de la révision constitutionnelle, M. Tebboune a estimé que la corruption figure parmi les raisons de la décadence des pays. Selon lui, ce qu’a été révélés lors des procès anti-corruption, dénote le niveau de la profondeur du mal fait aux institutions de la Nation et à ses richesses.

« Ce qui est rendu public à partir des procès anti-corruption, laquelle figure parmi les raisons de la décadence des pays, dénote le niveau de la déliquescence morale et la profondeur du préjudice causé aux institutions de la Nation et à ses richesses, mais aussi une crise de confiance de fond entre Gouvernants et gouvernés », a-t-il indiqué.

Et d’ajouter : « le règlement de cette crise est une condition sine qua non de l’édification de l’Algérie nouvelle où personne ne sera protégé par son immunité, ni par son influence ».

