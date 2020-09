Trump : « D’autres pays islamiques vont suivre »

Sous l’égide du président américain, la Serbie et le Kosovo ont signé hier, à la Maison Blanche à Washington, un accord de « normalisation économique ».

En marge de cet accord, Donald Trump a annoncé que le Kosovo, pays majoritairement musulman, avait accepté d’instaurer des « relations diplomatiques » avec l’État hébreu.

À travers son tweet, le président américain a salué ce nouveau pas vers « la paix au Moyen-Orient » et a déclaré que « d’autres pays islamiques et arabes vont suivre ».

Dans ce même contexte, Trump a, également, souligné que la Serbie allait suivre l’exemple américain, en « déménageant son ambassade à Jérusalem en Israël ».

Aussitôt, le Premier Ministre israélien, Benyamin Nétanyahou, a remercié l’initiative serbe, étant donné que c’est le premier pays européen, majoritairement musulman, à « reconnaître Jérusalem comme la capitale d’Israël ». Il a également remercié Donald Trump pour « sa contribution à ces succès diplomatiques pour Israël ».

En effet, le statut de Jérusalem est au cœur du conflit Israélo-palestinien, en 1967, l’État hébreu s’est emparé de Jérusalem-Est l’annexant comme sa « capitale éternelle et indivisible », alors que les Palestiniens veulent aussi en faire leur capitale.

Le Secrétaire Général de l’Organisation de Libération de la Palestine (OLP), Saëb Erakat, a estimé, dans un tweet, que la « Palestine est devenue la victime des ambitions électorales de Trump », rajoutant que l’équipe de Trump est « prête à tout pour assurer sa réélection, peu importe si cela anéantit la paix ».

Pour rappel, il y a moins d’un mois, les Émirats ont annoncé la normalisation des relations avec Israël, sous l’égide du président américain, Donald Trump.

« C’est la deuxième fois en moins d’un mois qu’Israël fait la paix et normalise ses liens avec un pays à majorité musulmane », a indiqué Robert O’Brien, le conseiller à la sécurité nationale de Trump, décrivant ce dernier comme « un vrai faiseur de paix ».

Another great day for peace with Middle East – Muslim-majority Kosovo and Israel have agreed to normalize ties and establish diplomatic relations. Well-done! More Islamic and Arab nations will follow soon!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 4, 2020