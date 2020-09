Pr Bioud : « Le retour des enfants à l’école semble sûr »

Le Chef du service de pédiatrie du CHU de Sétif, Professeur Belkacem Bioud, s’est exprimé sur l’évolution de la pandémie du Coronavirus, notamment avec l’approche de la rentrée scolaire.

Dans une entrevue accordée à notre confrère Liberté, le Professeur Belkacem Bioud, chef du service de pédiatrie au CHU de Sétif, a répondu à plusieurs questions quant à l’évolution de la pandémie du Coronavirus, particulièrement concernant le cas des enfants et l’impact du virus sur leur santé.

Dans ce même contexte, et avec l’approche de la rentrée scolaire, Professeur Bioud a estimé que le « retour des enfants à l’école était sans danger ».

« Les principaux résultats d’un rapport d’un organisme européen de prévention et de contrôle des maladies s’accordent à dire que le retour des enfants à l’école semble sûr. D’ailleurs, les investigations des cas en milieu scolaire suggèrent que la transmission d’enfant à enfant en milieu scolaire est rare et n’est pas la principale cause d’infection par le SARS-CoV-2 chez les enfants dont l’infection coïncide avec la période de fréquentation de l’école, en particulier dans les écoles maternelles et primaires », a-t-il expliqué.

Selon lui, le respect des gestes barrières pourrait éviter la propagation du virus en milieu scolaire, notamment le respect de l’éloignement physique et la mise en place des mesures hygiéniques.

« Si la distanciation physique et les mesures d’hygiène sont appliquées, il est peu probable que les écoles constituent un environnement de propagation du virus plus favorable que l’environnement professionnel ou de loisirs avec des densités de population similaires. Il faut noter aussi que le contact tracing autour d’un cas dans les écoles et les données d’un certain nombre de pays suggèrent que la réouverture des écoles n’a pas été associée à une augmentation de la transmission communautaire », a-t-il rajouté.

Le responsable du service de pédiatrie au CHU de Sétif, a rappelé que le virus de la Covid-19 n’était pas encore prêt à s’en aller, rajoutant qu’il était impossible de garder les enfants loin des écoles éternellement.

« Il est très important de prendre conscience que la Covid-19 est probablement là pour longtemps, ou à tout le moins jusqu’à l’arrivée d’un vaccin efficace. Il n’est pas possible de garder les enfants loin de l’école indéfiniment. Et il faut prendre en compte les risques liés à l’isolement des enfants à la maison. Plus nous gardons nos enfants longtemps isolés, plus les côtés négatifs de l’isolement se manifesteront », a-t-il souligné.

Enfin, le Professeur Belkacem Bioud s’est arrêté sur les séquelles psychologiques que pourrait avoir cette pandémie sur les enfants.

« Plusieurs centaines d’études ont dans le monde commencé à mesurer les effets psychologiques et cognitifs de la pandémie de Covid-19 sur l’enfant. Elles ont souvent utilisé et adapté des méthodes proches de celles qui avaient été conçues pour évaluer les conséquences de situations de catastrophes naturelles, mais en s’appuyant aujourd’hui sur l’internet ou des applications téléphoniques », a-t-il conclue.

Rédaction d’Algérie 360.