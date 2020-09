Le Soudan déclare l’état d’urgence suite aux inondations 

Le Soudan a déclaré un état d’urgence national, pour une durée de trois, suite aux inondations meurtrières qui frappent le pays, rapporte l’Agence Soudanaise de Presse (SUNA).

Selon l’Agence Soudanaise de Presse, le Soudan a déclaré l’état d’urgence national, pour une durée de trois, et ce à cause des récentes inondations qui ont frappé le pays.

« Le Conseil de sécurité et de défense déclare l’état d’urgence pour une période de trois mois dans tout le pays, le Soudan étant considéré comme une zone de catastrophe naturelle », a indiqué la SUNA.

« Les pluies et les inondations ont dépassé tous les records, et il faut s’attendre à une hausse continue du niveau de l’eau », a rajouté la même source.

En effet, ces inondations meurtrières ont fait une centaine de morts, et endommagé pas moins de 100000 habitations et un demi million de citoyens, et ce à travers 16 des 18 états du Soudan, comme rapporté par la Ministre du Travail et de l’Aide Sociale, Mme. Lina Al-Sheikh, lors d’une réunion d’urgence du Conseil de sécurité.

Les autorités soudanaises estiment que c’est l’une des pires catastrophes naturelles qu’a connues le pays, et s’attendent à ce que la situation s’aggrave, car les pluies se poursuivent dans certaines régions.

Dans ce même contexte, il a été rapporté, par le Ministère de l’Eau et de l’Irrigation, que le niveau du Nil a atteint un record de 17,57 mètres, le plus haut niveau enregistré depuis un siècle.

Rédaction d’Algérie 360.