L’ambassade des USA célèbre le 225ᵉ anniversaires de la signature du traité de paix avec l’Algérie 

L’ambassade des États-Unis en Algérie a célébré ce samedi, 5 septembre, le 225ᵉ anniversaires de la signature du traité de paix et d’amitié entre les deux pays.

À travers une publication Facebook, l’ambassade des États-Unis en Algérie est revenue sur un événement historique qui uni les deux pays. En effet, il s’agit de la signature du traité de paix et d’amitié, et qui remonte au 5 septembre 1795.

« Aujourd’hui, nous célébrons le 225ᵉ anniversaire de la signature du Traité de paix et d’amitié, qui a été l’un des premiers traités signés par les États-Unis. Le premier article du traité stipulait que les peuples algériens et américains se traitent avec civilité, honneur et respect », indique l’ambassade américaine.

Les deux pays partagent un riche passé, l’Algérie a été l’un des premiers pays à reconnaître officiellement l’indépendance des États-Unis d’Amérique, et un consulat fut siégé à Alger.

« L’amitié américano-algérienne, qui a un riche passé, un honorable présent et un radieux avenir, est basée sur le respect mutuel, et est, aujourd’hui, plus forte que jamais », souligne encore l’ambassade des USA.

À l’occasion de la célébration du 225ᵉ anniversaire de la signature du traité de paix et d’amitié entre les deux pays, l’ambassade des USA a rappelé des liens forts qui unissent les deux pays, en citant quelques moments historiques forts.

« Nos excellents relations bilatérales ont eu de nombreux moments forts pour renforcer ces liens d’amitié qui unissent nos deux peuples. Pour n’en mentionner que quelques-uns : l’expression d’admiration du Président Abraham Lincoln pour les nobles principes de l’Émir Abdelkader, le soutien du Président John F. Kennedy à l’indépendance de l’Algérie et la médiation algérienne pour libérer les otages américains en Iran », rappelle l’ambassade.

Enfin, le mot de clôture de l’ambassade des États-Unis en Algérie était « vive l’amitié algéro-américaine ».

