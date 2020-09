BAC et BEM 2020 : Les nouvelles déclarations du Ministre de l’Éducation  

Le Ministre de l’Éducation Nationale, M. Mohamed Ouadjaout, a révélé ce samedi, 5 septembre, le nombre de candidats aux examens du BAC et du BEM.

Lors d’un point de presse, tenu ce samedi 5 septembre au niveau du Siège du Ministère de l’Éducation Nationale, le premier responsable du secteur en Algérie, M. Mohamed Ouadjaout, a fait état d’un total de 669379 candidats à l’examen du BEM, dont 23581 candidats libres, et 637538 candidats à l’épreuve du BAC, dont 223668 candidats libres.

Le Ministre a révélé la mise à disposition de 2556 centres d’examens pour l’épreuve du BEM, et 2261 pour celle du BAC.

Dans ce même contexte, M. Ouadjaout a rassuré du fait que les sujets officiels des examens de cette session 2020 traiteront uniquement des programmes scolaires étudiés et abordés par les élèves avec leurs enseignants tout au long des deux premiers trimestres.

Dans sa déclaration, le Ministre de l’Éducation a mis en garde contre toute tentative de triche lors des épreuves, et a fortement condamné et criminalisé cet acte, passible de sévères sanctions administratives et judiciaires, selon le code pénal.

Enfin, le Ministre Mohamed Ouadjaout a rassuré les parents d’élèves de la mise en place des mesures préventives au niveau de tous les centres d’examens, et ce pour assurer la sécurité des candidats ainsi que le bon déroulement des épreuves.

Rédaction d’Algérie 360.