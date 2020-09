Vers la participation de Tebboune à une conférence en octobre à Paris

Le chef de l’État, Abdelmadjid Tebboune, pourrait participer, le 6 octobre prochain, à une conférence sur l’Afrique, à Paris en France.

L’annonce a été faite par le journal français l’Opinion et l’agence de communication spécialisée sur l’Afrique 35°Nord.

Organisée par le journal l’Opinion et l’agence de communication spécialisée sur l’Afrique 35°Nord, la rencontre sera animée par des experts a pour thème : « Gouvernances, afri-capitalisme et soft power : la nouvelle donne africaine ».

Dans son édition de ce vendredi 4 septembre, l’Opinion a precisé que la conférence a pour but « d’analyser et décrypter l’évolution du continent autour de trois dynamiques : la montée en puissance de nouvelles citoyennetés et formes de gouvernance ; l’émergence d’un afri-capitalisme spécifique ; l’installation progressive du soft power africain».

Selon la même source, le président de la république, Abdelmadjid Tebboune, est annoncé comme intervenant sur le thème « L’Algérie, un nouvel exemple pour l’Afrique ».

Pour rappel, le chef de l’Etat avait accordé, le 12 juillet dernier, un entretien au journal L’Opinion dans lequel il a évoqué plusieurs dossiers notamment les relations algéro-françaises et la situation en Algérie.

Rédaction d’Algerie360