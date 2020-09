Tadjadit et Khimoud en grève de la faim depuis 8 jours (CNLD)

Les deux détenus Mohamed Tadjadit et Noureddine khimoud poursuivent leur grève de la faim pour le 8ᵉ jour consécutif, comme indiqué par le Comité National pour la Libération des Détenus (CNLD).

Dans une publication Facebook, le CNLD rappelle que ce vendredi, 4 septembre, les deux jeunes détenus, Mohamed Tadjadit et Noureddine khimoud, entrent dans leur deuxième semaine de grève de la faim, entamée le 27 août dernier.

Pour rappel, Tadjadit et Khimoud ont été placés sous mandat de dépôt et sont poursuivis pour dix chefs d’accusation, entre autres, « outrage à corps constitué » et « atteinte à la sécurité et l’unité du pays ».

Rédaction d’Algérie 360.