SONATRACH réagit à l’incendie d’El Oued 

Dans un communiqué rendu public hier soir, SONATRACH a expliqué que les deux fuites ayant causé l’incendie d’El Oued sont dues aux « mauvaises conditions météorologiques dans les wilayas du Sud ».

Selon le communiqué de SONATRACH, les deux fuites ont été localisées au niveau de l’oléoduc OK1, reliant le bassin d’El Hamra (Hassi Messaoud) à Skikda, et elles sont dues aux mauvaises conditions météorologiques dans les régions du Sud du pays.

Selon la même source, il s’agit de :

Une première fuite au niveau de la sortie de la station de pompage SP2, commune de Djamaa wilaya d’El Oued, au point kilométrique (PK) 200+190, et qui a été maitrisée par les agents de maintenance de SONATRACH.

Une deuxième fuite au niveau du point kilométrique (PK) 263, dans la région d’El Baadj, à El Mghir. Le communiqué a souligné que ce dernier a eu lieu au niveau d’une vallée dans la région, et qui est actuellement en inondée.

SONATRACH a expliqué que, dans un premier temps, la section entre les deux points kilométriques, PK 233 et PK 264+300, a été isolée, avec la mise en place des mesures nécessaires pour contrôler la situation, notamment l’arrêt provisoire de pompage via cet oléoduc et la mobilisation des équipes techniques spécialisées pour assurer la réparation des dégâts, et ce dans les plus brefs délais tout en assurant la sécurité des individus, des installations et de l’environnement.

