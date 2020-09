Lionel Messi décide de rester au Barça

Le footballeur argentin Lionel Messi a annoncé ce vendredi, 4 septembre, sa décision de rester au sein du FB Barcelone, comme rapporté par le site Goal.

En effet, le numéro 10 du Barça, le célèbre Lionel Messi, est revenu sur sa décision de quitter son équipe et a décidé de rester au sein du FB Barcelone avec qui il est en contrat jusqu’à 2021, comme il l’a lui-même annoncé, ce vendredi, en exclusivité, dans une entrevue accordée à Goal.

« J‘ai dit à la direction que je voulais partir, tout au long de la saison. Mais le président me disait toujours qu’on en parlerait plus tard. Il ne faisait pas attention à ce que je disais. J’ai été contraint d’envoyer un recommandé pour qu’on m’écoute. Je pensais que c’était le moment, que le club avait besoin de gens plus jeunes et je pensais avoir terminé mon cycle ici. Cette saison a été très compliquée pour moi, aux entraînements, sur le terrain, dans le vestiaire », a-t-il expliqué concernant les raisons qui motivaient son départ.

« J’ai toujours dit que je voulais terminer ma carrière ici, en me battant pour des titres. Mais la vérité, c’est qu’il n’y a plus de projet depuis longtemps. Chaque année, ils font les fiers mais chaque année, on bricole. Nous étions sûrs que j’étais libre. Le président disait toujours qu’à la fin de la saison, je pouvais décider. Et maintenant ils s’accrochent au fait que je ne l’ai pas dit avant le 10 juin. Sauf que le 10 juin, nous étions encore en compétition. Je n’irai jamais en justice contre le club de mon cœur, et c’est pour ça que je reste », a-t-il rajouté.

« Je vais continuer ici et mon attitude restera la même. Je donnerai le meilleur. Mais aujourd’hui, on ne sait pas ce qui va se passer, avec un nouvel entraîneur, des nouvelles idées. C’est bien, mais encore faut-il se donner les moyens d’avancer », a-t-il assuré.

Pour rappel, suite à la lourde défaite encaissée par le Barça face au Bayern Munich (2-8) à Lisbonne en quart de finale de la Champions League, l’international argentin avait exprimé son souhait de quitter le club espagnol en résiliant son contrat.

Rédaction d’Algérie 360.