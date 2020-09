Facebook démantèle une campagne d’influence russe ciblant l’Algérie

Selon le rapport CIB (Coordinated Inauthentic Behavior Repport) du mois d’août 2020, Facebook a annoncé la suppression d’un certain nombre de pages et de comptes qui visaient à « diffuser de fausses informations et des théories du complot », dans le cadre d’une opération russe ayant pour cible des pays d’Afrique du Nord et du Moyen-Orient, et dont l’Algérie faisait partie.

En effet, le « petit réseau », de près de 14000 abonnés répartis sur 13 comptes et deux pages, était actif particulièrement, en Algérie et en Égypte, comme indiqué par le Directeur des règlements sur la sécurité de Facebook, M. Nataniel Gleicher, sur la base des données du rapport CIB.

Facebook a été alerté par le FBI concernant des comptes liés à des personnes proches de l’organisation russe Internet Research Agency (IRA).

Pour précision, l’IRA a déjà été impliquée dans des affaires pareilles, notamment lors des présidentielles américaines de 2016, pour avoir animé une campagne contre Hillary Clinton.

1/ Today we released our Aug CIB report, including a US-based PR firm (CLS) targeting Latin America; an op targeting critics of the Pakistani government; and an IRA-linked op targeting the US, UK, Egypt, Algeria, and across the Middle East. Thread: https://t.co/ffGvAY3Kdv

— Nathaniel Gleicher (@ngleicher) September 1, 2020