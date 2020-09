Turquie : L’arrestation du plus haut commandant présumé de l’organisation « Daech »

Le plus haut commandant de l’organisation autoproclamée État Islamique « Daech » de la Turquie a été arrêté mardi par les forces de l’ordres turques.

Dans une déclaration sur son compte Twitter, le ministre de l’Intérieur Turc a annoncé l’arrestation du plus haut commandant de l’organisation « Daech » en Turquie, en l’accusant de projeter des attentats contre des lieux touristiques et des responsables politiques. « Le prétendu émir de Daech en Turquie a été arrêté en possession de plans importants et placé en détention, lit-on dans le Tweet du ministre turc Süleyman Soylu.

Le prévenu, identifié comme « Mahmut Ozden », a été interpellé à Adana, dans le Sud du pays. « Il était en contact permanent avec des membres de Daech en Irak et en Syrie », a indiqué M. Soylu à la presse, sans pour autant préciser la date de son arrestation.

Toutefois, les médias turcs ont publié des photos du mis en cause, les images montrent un homme d’âge mûr portant une barbe fournie et des lunettes. Le suspect a été transféré à Istanbul puis placé en détention préventive par un tribunal et incarcéré lundi à la prison de Silivri, près de la métropole turque, a affirmé l’agence de presse étatique Anadolu.

L’arrestation de « Mahmut Ozden » a été effectuée suite à celle d’un autre membre présumé de l’organisation qui a permis de remonter jusqu’à lui. D’après la même source, le prévenu est soupçonné d’avoir coordonné plusieurs projets d’attentat contre des lieux emblématiques, comme l’ex-basilique Sainte-Sophie d’Istanbul reconvertie en mosquée le mois dernier, ou contre des responsables politiques.

Pour rappel, la Turquie a témoigné de plusieurs attentats commis en 2015 et 2016 qui ont été revendiqués par l’organisation en question, ou attribués par Ankara au groupe ultra radical. Elle a également commis un attentat contre une discothèque d’Istanbul qui avait fait 39 morts dans la nuit du nouvel an 2017. Le procès du coupable présumé reprendra lundi prochain.

Rédaction d’Algérie360.