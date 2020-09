Skikda : Une nouvelle victime recensée au bilan des noyades

Le corps d’un jeune adolescent de 17 a été repêché hier, mercredi, par des agents de la Protection Civile au niveau de la plage « Larbi Ben M’Hidi », à Skikda.

Selon la cellule de communication de la Protection Civile, le corps d’une jeune victime de 17 ans, qui s’était noyée, a été repêché mercredi au niveau de la plage « Larbi Ben M’Hidi« , située à Skikda. Le jeune homme, originaire d’Oum el Bouaghi, s’est noyé en essayant de se baigner dans la mer qui était déjà très agitée.

La dépouille du défunt a été transféré au service mortuaire de l’hôpital de Skikda. Le jeune adolescent de 17 ans est la deuxième victime de noyade, de la région d’Oum el Bouaghi.

À noter que le nombre de noyés cette saison est de plus de 20 cas répartis sur des plages, des vallées et des bassins d’eau gardés et non surveillés. Un chiffre non recensé auparavant par les services de la Protection Civile durant la dernière décennie.

Rédaction d’Algérie360.