Oran : Un chanteur de Raï et son complice écroués à Aïn El Turk

Un chanteur de Raï ainsi que son complice ont été condamnés à 3 ans de prison ferme avec une amende de 30 millions de centimes pour l’organisation illégale de voyages clandestins entre l’Algérie et l’Espagne.

Selon des sources locales concordantes, le chanteur de Raï « Djamel Milano » a été interpellé, en compagnie de son complice, par les éléments de la division de lutte contre la migration clandestine, relevant de la Police Judiciaire de la wilaya d’Oran. Les deux prévenus ont été condamnés à une peine de 3 ans de prison ferme ainsi qu’une amende de 30 millions de centimes, par le tribunal de Aïn El Turk dans la wilaya d’Oran.

L’affaire a débuté lorsqu’une enquête a été effectué dans le but de piéger un dangereux criminel spécialisé dans le vol de voitures au niveau de la wilaya de Sidi Bel Abbes, et qui se cachait dans l’une des résidences d’été à Aïn El Turk, dans la capitale de l’ouest algérien. Suite à des recherches intensives, et grâce aux informations obtenues, les services de sécurité ont réussi à appréhender le prévenu. Ce dernier a ainsi été retrouvé au domicile du chanteur de raï.

Lors de leur comparution devant le juge du tribunal d’Aïn El Turk, l’accusé a révélé avoir versé une somme de 50 millions de centimes au chanteur de raï afin de lui organiser un voyage clandestin de l’Algérie vers l’Espagne. Des preuves d’appels et de photos confirmant ses propos ont été retrouvées dans le téléphone du chanteur.

Le tribunal a condamné les deux mis en cause, poursuivis pour « organisation de bande de malfaiteurs », et « trafic d’êtres humains ».

