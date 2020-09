Efficacité de la chloroquine : 500 savants déposent plainte contre Dédier Raoult

Une plainte auprès de l’Ordre des médecins a été déposée à l’encontre du professeur Didier Raoult, pour la promotion de la chloroquine contre le Covid-19.

Selon le Figaro, une plainte auprès de l’Ordre des médecins, déposée au mois de juillet par la Société de pathologie infectieuse de langue française « Spilf », a visé l’infectiologue marseillais Didier Raoult pour la promotion de la chloroquine contre le Coronavirus « qui n’a pas démontré son efficacité ».

Didier Raoult, partisan du traitement en question, a été accusé d’avoir diffusé « de fausses information auprès du public » et d’avoir réalisé des « essais cliniques dont la légalité reste à démontrer », a affirmé la même source. La plainte a donc regroupé plus de 500 spécialistes des maladies infectieuses, qui lui ont reproché d’avoir également enfreint au moins 9 articles du code de déontologie médicale.

Un argumentaire de 6 pages, relaté par la même source, a exprimé les motifs de la plainte. Ainsi, les plaignants ont accusé Didier Raoult d’avoir promu et prescrit de la chloroquine depuis le mois de février « sans qu’aucune donnée acquise de la science ne soit clairement établie à ce sujet, et en infraction avec les recommandations des autorités de santé », et d’avoir diffusé « de fausses informations auprès du public, graves manquements au devoir de confraternité, réalisation d’essais cliniques dont la légalité reste à démontrer », a précisé le quotidien français.

En outre, une enquête de l’Agence de sécurité du médicament est actuellement en cours afin de confirmer ou renier les accusations des auteurs de la plainte du fait qu’il n’ai pas réalisé ses essais cliniques dans le cadre légal (inclusion d’enfants, absence d’autorisation d’un comité d’éthique).

Pour rappel, lors d’une conférence de presse le 27 août dernier, Didier Raoult a exposé les chiffres de l’IHU Méditerranée Infection où il officie, en assurant que la mortalité était moindre à Marseille qu’à Paris pour les cas diagnostiqués. Il a également affirmé que la mortalité s’élevait à 0,45% pour les patients traités avec la chloroquine dans son établissement.

