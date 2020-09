Coronavirus : Les anticorps contre le virus peuvent rester quelques mois après la contamination

Des recherches ont indiqué que le niveau d’anticorps contre le nouveau Coronavirus augmentait et restait stables durant les quatre mois qui suivent l’infection au virus.

Selon une étude menée par des chercheurs et des scientifiques islandais, la durée des anticorps contre le SARS-CoV-2 est estimée à quatre mois chez 91% des 1.215 personnes testées positives par test PCR en Islande. Les résultats publiés dans le « New England Journal Of Medicine », ont considérablement remis en question les conclusions des précédents rapports selon lesquels le taux d’anticorps chutait avec le temps jusqu’à disparaître complètement.

En outre, les chercheurs de la compagnie biopharmaceutique deCODE Genetics ont de ce fait, mesuré les niveaux d’anticorps chez plus de 30.000 Islandais. Six types de tests ont été effectués, dont les prélèvements nasaux ou d’autres échantillons qui détectent des fragments de virus, ainsi que le test sérologique mesurant le niveau d’anticorps dans le sang, qui dépiste une infection actuelle ou antérieure.

Les résultats ont démontré que les niveaux d’anticorps ont augmenté au cours des deux premiers mois après la détection de l’infection, avant de plafonner, puis de rester stables pendant quatre mois, chez 91% des 1.215 personnes testées positives par des tests PCR, a indiqué le rapport publié dans New England Journal of Medicine.

Toutefois, les personnes âgées et les malades hospitalisés ont présenté des niveaux d’anticorps plus élevés que les autres patients, contrairement aux fumeurs et aux individus qui prenaient des médicaments anti-inflammatoires. De plus, la présence d’anticorps a été étroitement liée aux symptômes tels que la fièvre, la toux et la perte d’appétit.

À noter que les chercheurs soulignent que les résultats d’une telle étude peuvent différer d’un pays à un autre. Cependant, la première réinfection au Coronavirus a été confirmée aux États-Unis par des chercheurs du Nevada.

Rédaction d’Algérie360.