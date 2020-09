Après les révélations dans l’affaire de Tliba, l’APN va-t-il être dissous ?

L’ancien député Baha Eddine Tliba a fait, hier mercredi lors de l’ouverture de son procès, des révélations inédites et ahurissantes sur le déroulement des législatives de 2017. Qu’en sera le sort de l’assemblée APN après ces révélations ?

Le procès d’hier a levé le voile sur une grave affaire de corruption politique. En effet, lors de ces échéances qui ont permis l’élection de l’assemblée actuelle, l’ancien SG du FLN Djamel Ould Abbés avait amassé une somme de 300 milliards de centimes avec la complicité de Tliba.

Interrogé par le juge sur l’affaire des listes électorales des législatives de 2017, l’ancien député a accusé l’ancien secrétaire général du FLN Djamel Ould Abbés, d’avoir orchestré cette opération de « corruption politique ».

Il a en effet indiqué que « Djamel Ould Abbès m’a remis un plan de financement de la campagne électorale et le prix d’une tête de liste était de 7 milliards centimes ». Il a ajouté que « quand je m’étais rendu compte de cette corruption, j’ai été voir Bachir Tartag et lui ai donné tous les détails pour saisir la justice ».

En revanche, Iskander Ould Abbés (le fils de Djamel Ould Abbés), également impliqué dans la même affaire, a mis ce scandale sur le dos de Saïd Bouteflika et Abdelmalek Sellal. « Je n’ai rien à voir dans cette affaire », a-t-il martelé.

Avant d’ajouter, « c’est Sellal qui préparait les listes électorales et Saïd Bouteflika appelait mon père, à des heures tardives et en état d’ébriété, pour lui donner des ordres ». Sur ce, le juge lui rappelle que lui et son frère ramassaient de l’argent de la campagne électorale alors qu’ils n’avaient aucun lien avec le parti. Chose qu’a confirmé les 200.000 euros, 4 milliards 800 millions de centimes et 6000 dossiers de candidature retrouvés chez eux.

À n’en citer que cela du scandale des législatives de 2017 qui rappelons le, ont permis l’élection de l’assemblée actuelle, celle-ci sera-t-elle dissoute ? D’autant que l’on sache maintenant qu’une bonne partie des députés de la majorité seraient élus à coups de 7 milliards de centimes le siège.

Par ailleurs, le nouveau secrétaire du FLN Abou El Fadl Baâdji avait insisté mercredi matin, en marge de la réunion de son bureau politique, tenu au siège du parti à Hydra, qu’il « n’y aura pas de dissolution du Parlement et des assemblées élues ».

« Il y aura juste des législatives et des élections locales anticipées, comme l’avait bien annoncé le président de la République », a-t-il ajouté. Notons ici que les déclarations du SG du FLN se sont intervenues avant les révélations de Tliba et Iskandar Ould Abbés sur les dessous des législatives de 2017.

À l’issus du procès, le procureur près le tribunal Sidi M’hamed a requis dix ans de prison et une amende de huit millions de dinars à l’encontre de Tliba Skander Ould Abbès. Le frère de ce dernier, El Wafi qui est actuellement en fuite, devrait écoper de la peine maximale.

Rédaction d’Algerie360