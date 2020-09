Tribunal Sidi M’hamed : Lourd réquisitoire contre Tliba et deux fils de Ould Abbés

Le procureur de la République prés du tribunal de Sidi M’hamed a requis 10 ans de prison contre l’ancien parlementaire Baha Eddine Tliba et une amende de 8 millions de dinars.

La même instance a également requis 10 ans de prison une amende de 8 millions de dinars contre le fils de l’ancien ministre, Djamal Ould Abbas, dénommé Mahdi Iskandar Ould Abbas, tandis que les peines les plus sévères ont été requises contre son frère, El Wafi Ould Abbas, en fuite.

Le parquet a également requis 7 ans de prison ferme et 1 million de dinars d’amende contre Bouchenak Kheladi, 3 ans de prison ferme et 1 million de dinars d’amende contre Habchi Mohamed, avec la confiscation de tous les biens et biens meubles saisis pour tous les accusés.

Pour rappel, le tribunal de Sidi M’hamed à Alger a ouvert le procès de « blanchiment d’argent » et du « financement occulte de partis lors des législatives de 2017 », impliquant Baha Eddine Tliba et deux fils de Djamel Ould Abbès.

Rédaction d’Algérie360