Problèmes de manque de liquidités et coupures d’eau : Chenine évoque un « Complot »

Le président de l’Assemblée populaire nationale (APN), Slimane Chenine a présidé aujourd’hui l’ouverture de la session parlementaire ordinaire de l’année 2020/2021, en présence du président du Conseil de la nation par intérim, Salah Goudjil, du Premier ministre, Abdelaziz Djerad, et des membres du Gouvernement.

En marge de cette ouverture Slimanche Chenine, a évoqué plusieurs sujets d’actualité notamment les problèmes liés à la distribution de l’eau potable, la connexion et la crise de liquidité monétaire dans les bureaux de postes, ce dernier a accusé « certaines parties malintentionnées » qui essayent de saboter l’effort que fait le gouvernement, en procédant à semer le doute par des actes de sabotage, affirmant toutefois que quelles que soient ces parties, la volonté de faire face à ces crises doit être plus grande et plus capable dès que possible afin de réduire le fossé de confiance entre le citoyen et les institutions de l’État.

Dans un autre contexte, et s’agissant sur le référendum sur la Constitution, Chenine la qualifié de « démarche de protection du front interne », saluant la décision du Chef de l’Etat, Abdelmadjid Tebboune, relative au choix de la date du 1er novembre pour la tenue du référendum sur la Constitution, appelant, à cette occasion, à l’adhésion de tout un chacun pour la réussite de cette démarche, qui sécurisera le pays et protégera son front interne ».

Il a également indiqué que le choix par le Chef de l’État de la date du premier novembre pour le référendum sur la constitution confirme le lien avec l’histoire, la gloire et la fierté du peuple algérien, cette date étant considérée comme la naissance d’une nouvelle page fondée sur l’égalité et la liberté.

Rédaction d’Algérie360