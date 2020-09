Le Plan de relance économique modulé en 3 phases

Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a présidé, ce mercredi 2 septembre, une réunion du gouvernement consacrée exclusivement à l’examen des modalités de mise en œuvre des mesures du plan de relance économique.

Selon un communiqué de la réunion du gouvernement, le plan de relance a été modulé en trois phases :

Les mesures urgentes à mettre en œuvre avant la fin de l’année 2020 ;

Les mesures de court terme pour l’année 2021 ;

Les mesures de moyen terme dont la mise en œuvre devra intervenir durant la période de 2022-2024.

Le plan d’action sera décliné en actions opérationnelles quantifiables et mesurables dans le temps, selon le planning de mise en œuvre, à court et moyen termes pour chaque secteur, en fixant les urgences et les échéances.

Dans ce cadre, M. Djerad a chargé les membres du gouvernement de mettre en place au niveau de leurs départements ministériels respectifs un dispositif de suivi permanent et rigoureux de ce plan de relance.

Pour rappel, le plan de relance économique a fait, selon le même communiqué, l’objet d’une large concertation lors de la rencontre qui a regroupé, les 18 et 19 août 2020, sous la haute autorité du Président de la République, les membres du gouvernement, les partenaires économiques et sociaux et qui a été marqué par la forte participation de l’expertise nationale.

