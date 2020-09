L’Arabie saoudite autorise le survol des avions israéliens sur son territoire

L’Arabie saoudite a officiellement annoncé ce mercredi qu’elle autorisait les Emirats arabes unis à utiliser son espace aérien vers « tous les pays », dont l’État hébreu (Israël).

Cette déclaration fait suite à « une requête officielle » d’Abou Dhabi et aux « efforts diplomatiques déployés par Jared Kushner », gendre et conseiller spécial du président américain Donald Trump, précise le site d’information Walla.

« Cela fait des années que je travaille à l’ouverture du ciel [aux avions] israéliens. Cela a commencé il y a deux ans et demi lorsque la compagnie Air India a obtenu l’autorisation de voler directement » vers l’Etat hébreu, a expliqué le Premier ministre israélien, Benyamin Netanyahou, dans un communiqué.

« Aujourd’hui, nous sommes parvenus à une nouvelle avancée majeure : les avions israéliens et ceux de tous les autres pays pourront voler directement d’Israël à Abou Dhabi et Dubaï », s’est félicité le chef du gouvernement, promettant « un temps de vol et des prix réduits », ainsi que le « développement formidable du tourisme et de l’économie ».

Netanyahou a également assuré que les trajets en direction « de la Thaïlande ou de l’Asie seraient, eux aussi, considérablement réduits ».

« Ce sont les fruits » de l’accord entre Israël et les Emirats, « les fruits de la paix pour la paix », a-t-il ajouté.

« Je voudrais remercier Jared Kushner et [le prince héritier] Mohammed ben Zayed pour cette importante contribution. Il y aura encore beaucoup d’autres bonnes nouvelles », a conclu le Premier ministre.

