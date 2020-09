Coronavirus en Algérie : Une application d’aide à l’élaboration d’une carte épidémiologique

Une application intelligente permettant d’élaborer une carte sur le développement de la situation épidémiologique du Covid-19 a été mis en place afin de renforcer les équipes en charge des enquêtes épidémiologiques à Tipaza.

Le directeur local de la santé, Mohamed Bourahla, a annoncé le renforcement des équipes en charge des enquêtes épidémiologiques à Tipaza par une application permettant l’élaboration « en temps réel » d’une carte sur le développement de la situation épidémiologique relative au Coronavirus.

Ainsi, l’application, exploitée depuis jeudi par les équipes des enquêtes épidémiologiques, « utilise la technique de géolocalisation, ou GPS, avec un transfert de données en temps réel, de façon à permettre à la Direction locale de la santé et au ministère de la Santé, de la Population et de Réforme hospitalière, d’accéder à l’application, de lire et d’analyser les données, avec un suivi du développement de la situation épidémiologique, » a également souligné le directeur de la santé de la wilaya de Tipaza.

« Il s’agit d’un outil de travail moderne, représenté par un smartphone englobant une application, qui permet aux médecins de communiquer, aux responsables locaux et centraux, en temps réel des informations relatives à la situation épidémiologique », a expliqué M. Bourahla, en ajoutant que l’application peut notamment aider à « circonscrire les nouveaux foyers épidémiologiques en un temps record. »

Rédaction d’Algérie360.