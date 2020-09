Coronavirus Algérie : Pr Riad Mahyaoui s’exprime à propos des chiffres communiqués

L’épidémie du coronavirus en Algérie connait ces dernières semaines une décrue, certes légère mais constante, des contaminations, selon les bilans officiels. Cependant, les chiffres communiqués par le ministère de la Santé suscitent une polémique quant à leur conformité avec la situation épidémiologique réelle.

Pour le Pr Riad Mahyaoui, chef de service réanimation au CNMS et membre du comité scientifique de lutte contre le Covid-19, ces chiffres « qu’ils soient exacts ou pas, ça ce n’est que de la théorie, des hypothèses ».

Dans un entretien accordé au quotidien El Watan, le Professeur estime qu’à l’heure actuelle, « il est impossible de faire des dépistages massifs ». « Au stade actuel de l’épidémie, on considère que le virus est partout et que pratiquement tout le monde peut être porteur sain, même s’il est asymptomatique, il peut être contaminant », a-t-il souligné.

Et c’est pour cela qu’il réitère que la population de se protéger. « Il faut avoir la volonté et il faut faire des efforts en matière de protection », préconise le membre du comité scientifique. Et d’ajouter, « aujourd’hui, les Algériens sont obligés de se rendre à leur travail, au marché, de côtoyer des cas asymptomatiques, et pour éviter la contamination, ils doivent se protéger ».

À l’approche de la grippe saisonnière, qui pourra empirer les choses, Pr Riad Mahyaoui pense « qu’il faudrait se polariser sur les mesures barrières, nous ne cessons de le répéter, notamment à l’approche de la grippe saisonnière », et du moment que « personne ne sait avec certitude à quel moment ce virus va disparaître ».

Dans un même contexte, le chef de service réanimation au CNMS a rassuré quant à la disponibilité du vaccin contre la grippe saisonnière. « Les services concernés et les départements de la vaccination au ministre de la Santé ont eu une réunion dimanche dernier avec le comité de vaccination, et ils vont prendre des mesures pour procéder à la commande du vaccin comme tous les ans », a-t-il assuré.

Rédaction d’Algerie360