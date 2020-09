Alger au classement des villes les plus chères au monde de l’année 2020

La capitale Alger a occupé la 3e place au classement du Maghreb des villes les plus chères, et la 194e place au classement mondial.

Le cabinet Mercer a publié, ce mercredi 2 septembre, son classement des villes les plus chères. Alger y figure à la 3e place du classement des pays Maghrébins derrière Casablanca et rabat, tandis qu’elle occupe la 194e place au classement mondial, alors qu’elle était, en 2019, à la 184e place.

Le classement a été effectué dans le cadre d’une enquête sur le coût de la vie pour l’année 2020. Dans son rapport, Mercer a constaté que la pandémie du Coronavirus a considérablement perturbé l’économie mondiale, et par conséquent le coût de la vie.

Ainsi, au classement des villes du Maghreb, la ville de Casablanca est la plus chère. Se trouvant à la 121e place du classement mondiale, la ville marocaine est par ailleurs plus chère que la ville française de Lyon, et la capitale suédoise Stockholm. La capitale de l’Algérie s’est donc positionné au 3e rang du classement Maghrébin, devancée par Rabat, qui a occupé la 159e place de l’étude établie. La capitale tunisienne Tunis quant à elle est au dernier rang du classement Maghrébin et mondial (209e place).

En outre, Hong Kong est la ville la plus chère au monde. Elle est suivie par Achkhabad qui se trouve au Turkménistan. Tokyo et Zurich restent respectivement en troisième et quatrième position, tandis que Singapour est en cinquième position.

À noter que cette enquête a été conçue afin d’aider les entreprises multinationales et les gouvernements à déterminer les stratégies de rémunération de leurs employés expatriés. Elle prend en compte plusieurs éléments, du prix des logements en location à l’achat d’articles de tous les jours.

