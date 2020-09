Oran : Un homme d’affaires victime d’une escroquerie de graines à 500 millions de centimes

Un homme d’affaires installé à Alger a été victime d’une escroquerie de la part d’une bande d’individus prétendant vendre des graines contre le nouveau Coronavirus.

Selon des sources locales, un réseau d’escroquerie composé de trois individus âgés entre 24 et 42 ans, dont une femme connue de la justice, ont arnaqué un homme d’affaires habitant à Alger, à travers le compte « WhatsApp » de son épouse, une des chercheuses d’un laboratoire Londonien. Les escrocs ont demandé à l’homme en question d’acquérir des graines qui, selon les messages envoyés du compte de son épouse, servaient de matière première à un vaccin contre le nouveau Coronavirus, qui serait en préparation dans des laboratoires européens.

Suite à cette demande de la part de son épouse, l’homme a été dirigé vers une autre complice de la bande organisée à Oran, lui proposant les graines en question pour un prix de 5.000 DA l’unité. La victime a donc, sous les indications de « son épouse » acheté 1.000 graines pour la somme de 500 millions de centimes.

Une plainte a été déposée par la victime en question et l’enquête des services de police a permis l’identification et l’arrestation des membres du groupe de malfaiteurs. La perquisition des domiciles des mis en cause a permis de mettre la main sur la somme de 108,9 millions de centimes, 14.930 euros, ainsi que 1.000 des graines en question, qui ne servent, finalement, qu’à la préparation d’épices.

Les trois coupables ont comparu devant la justice et ont été condamné pour « association de malfaiteurs en vue de perpétrer un crime d’escroquerie« , « diffusion de fausses informations portant atteinte à l’ordre public » et « mise en danger de la vie d’autrui », en présentant des graines comme des médicaments sans autorisation de l’autorité légalement qualifiée.

Rédaction d’Algérie360.