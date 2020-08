Tipaza : Peine réduite pour le détenu Zahir Keddam

Le verdict vient de tomber aujourd’hui, lundi 31 Août, dans le procès en appel du détenu Zahir keddam, le juge a prononcé une réduction de la peine à 6 mois de prison ferme.

Ainsi, le détenu d’opinion Zahir Keddam quittera la prison fin décembre prochain (23 décembre).

Pour rappel, Keddam a été arrêté samedi 14 juin, puis condamné à un an de prison ferme avec mandat de dépôt le 23 Juin dernier par le tribunal de Cheraga, il est accusé d’incitation à attroupement non armé, Publications pouvant porter atteinte à l’unité nationale et il était sous contrôle.

Rédaction d’Algérie360