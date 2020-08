Oran : La « vipère d’Azrew » de retour à la forêt de Djebel Kahr

Uns espèce rare de serpent a été signalé au niveau de la forêt de « Djebel Kahr », dans les montagnes des Lions à l’est de la wilaya d’Oran.

D’après l’Association d’ornithologie, de protection de l’environnement et des animaux « Chafie Allah », le spécimen rare du reptile, plus connu sous le nom de « vipère d’Azrew« , a été découvert lors d’une opération de nettoyage de la forêt de « Djbel Kahr », vendredi dernier. Selon le président de l’association, Maâmar Chafie Allah, le serpent a été découvert par les intervenants ayant organisé l’opération de nettoyage.

Ainsi, le serpent venimeux présenterait un réel danger pour l’homme. D’une longueur qui nee dépasse pas les 25 cm, le reptile se distingue par sa couleur noire parsemée d’anneaux circulaires, et il se réfugie sous les pierres et dans les maquis touffus et infeste particulièrement au niveau de la zone du Cap Carbone (Arzew)

Toutefois, la même source a également indiqué que sa présence loin de son site habituel n’est pas connue.

Rédaction d’Algérie360.