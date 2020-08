Décollage du premier vol commercial entre Israël et les Émirats arabes unis

Dans la foulée de l’annonce historique de la normalisation de ses relations avec les Emirats, la compagnie israélienne El-AL va assurer ce lundi 31 août 2020 un « premier vol commercial direct » entre Tel-Aviv et Abou Dhabi, les capitales respectives des deux pays (Israël, Emirates-unis).

Le porte-parole de l’entreprise aérienne El-Al a déclaré : « Une délégation israélienne officielle se rendra à Abou Dhabi sur un vol direct de la compagnie El-Al pour la première fois »

Sur son site Web, l’Autorité israélienne de l’aviation civile affichait n vol EL-AL de Tel-Aviv à Abou Dhabi pour aujourd’hui lundi, une délégation officielle israélienne et des collaborateurs du Président américain Donald Trump, dont son gendre et conseiller Jared Kuchner, seront à bord de ce vol.

« C’est un vol historique et nous espérons qu’il soit aussi le début d’un périple encore plus historique pour le Moyen-Orient et au-delà », a déclaré M. Kushner sur le tarmac de l’aéroport Ben Gourion, décoré de drapeaux américains et israéliens et rythmé d’une musique orientalisante.

Rédaction d’Algérie360