Coronavirus Algérie : Les principaux événements de la journée du 31 Août 2020

Le porte-parole du comité scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie du Coronavirus, Djamel Fourar, a indiqué, hier, que 348 nouvelles contaminations au Covid-19 et 9 décès ont été enregistrés lors des dernières 24 heures.

Au total le nombre de cas confirmés s’élève à 44494, celui des décès à 1510, alors que le total des patients guéris passe à 31244.

Voici les principaux événements de journée du lundi 31 Août 2020 :

L’ancien ministre de la Jeunesse et des Sports, Raouf Salim Bernaoui, a annoncé, ce lundi 31 aout, sa candidature pour le poste de président du Comite olympique et sportif algérien (COA). … lire la suite

Le bilan quotidien des cas confirmés au coronavirus (Covid-19) a encore enregistré, ce lundi 31 août, une baisse des contaminations. … lire la suite

Le gouvernement a pris, ce lundi 31 aout, de nouvelles mesures dans le cadre de la lutte contre la propagation du coronavirus (Covid-19) en Algérie, dont la réouverture des crèches et des bibliothèques. … lire la suite

Le Chef de l’État, Abdelmadjid Tebboune, a effectué, ce lundi 31 août, un mouvement partiel dans le corps des walis, comme indiqué par la Présidence de la République. … lire la suite

Le gouvernement a pris, ce lundi 31 aout, plusieurs mesures dans le cadre de la lutte contre le coronavirus (Covid-19), indique un communiqué des services du Premier ministre. … lire la suite

Le Gouvernement a décidé, ce lundi 31 aout, de la levée totale du confinement partiel pour 19 wilayas et la reconduction de cette mesure pour 10 wilayas, indique un communiqué des services du Premier ministre. … lire la suite

Le gouvernement a annoncé, ce lundi 31 août, les nouvelles mesures de déconfinement progressif. … lire la suite

Le gouvernement a annoncé, ce lundi 31 aout, la levée totale du confinement partiel pour 19 wilayas du pays, indique un communiqué des services du Premier ministre. … lire la suite

Le ministre des Affaires étrangères, Sabri Boukadoum, effectuera, demain mardi 1 septembre, une visite officielle en Turquie. … lire la suite

Le ministre de l’Énergie, Abdelmadjid Attar, a fait savoir, ce lundi 31 aout, que le projet de réalisation de centrales solaires avec le partenaire allemand « DII » « Projet Desertec » était dépassé. … lire la suite

Une dizaine de personnes qui étaient bloqués suite aux fortes pluies, ont été secouru par les services de la protection civile de la wilaya de Tamanrasset. … lire la suite

Le nouveau bilan du coronavirus en Algérie a fait état, ce lundi, de 348 nouveaux cas, 09 nouveaux décès et 266 nouvelles guérisons, tous enregistrés au cours des dernières 24 heures. … lire la suite

Le corps d’un jeune homme de 18 ans a été repêché dans une zone rocheuse à l’ouest de la plage de Kharouba, au niveau de la localité de Mostaganem. … lire la suite

Le bilan des contaminations au Coronavirus en Algérie a enregistré une baisse ce 31 août. Le Comité du suivi de l’évolution de la pandémie du Covid-19 a recensé pas moins de 348 nouvelles contaminations. … lire la suite

Le Centre de recherche en astronomie, astrophysique et géophysique CRAAG a annoncé ce lundi une nouvelle secousse tellurique dans le territoire de la wilaya de Mila. … lire la suite

Suite a une information relayée sur les réseaux sociaux selon laquelle, l’Algérie arrêtera d’approvisionner la Tunisie en gaz naturel, le ministère de l’Énergie, des Mines et de la Transition énergétique Tunisien a démenti catégoriquement cette rumeur. … lire la suite

Une femme a assassiné son ex-mari avant de le démembrer et de le brûler, au niveau d’un quartier de la localité d’El Djelfa, au sud de la capitale. … lire la suite

Le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, a annoncé ce lundi, que la reprise progressive des cours aux universités, aura lieu à partir du 19 septembre prochain. … lire la suite

Les familles d’anciens hauts responsables et hommes d’affaire, condamnés en premières instances dans le cadre des affaires de corruption, tentent de récupérer ou de vendre leurs biens pour échapper à la saisie de la justice, après les décisions définitives. … lire la suite

Uns espèce rare de serpent a été signalé au niveau de la forêt de « Djebel Kahr », dans les montagnes des Lions à l’est de la wilaya d’Oran. … lire la suite

Un nouveau rassemblement de soutien au journaliste Khaled Drareni s’est tenu aujourd’hui devant la maison de la presse, Tahar Djaout, à Alger. Des dizaines de journalistes et de citoyens ont réclamé la libération immédiate et sans condition du journaliste, ainsi qu’une presse libre et indépendante. … lire la suite

16 hectares de végétation ont été ravagé par les flammes d’un feu de forêt qui s’est déclaré au niveau de la zone boisée « Céleste », dans la commune de Bouzareah, dans les hauteurs d’Alger. … lire la suite

Les visites familiales aux prisonniers ont été de nouveau autorisées à partir de demain, mardi 1er septembre 2020. … lire la suite

Interrogé lors de l’émission LSA Direct du quotidien « Le Soir d’Algérie » sur l’avenir du schiste en Algérie, le ministre de l’Énergie Adelmadjid Attar a fait constater que ce dossier était entouré de « fabulation », affirmant toutefois que recourir à l’exploitation du gaz de schiste est une option qui devient de plus en plus envisageable pour l’Algérie. … lire la suite

Le ministre de l’Énergie Abdelmadjid Atar est revenu ce lundi sur plusieurs points en lien avec la consommation et les augmentations supposées de l’électricité. … lire la suite

Le verdict vient de tomber aujourd’hui, lundi 31 Août, dans le procès en appel du détenu Zahir keddam, le juge a prononcé une réduction de la peine à 6 mois de prison ferme. … lire la suite

Plus de 5.000 locaux commerciaux à travers la capitale ont été fermé, depuis mars dernier au 27 août 2020, en raison du non-respect des mesures préventives de lutte contre la propagation du Coronavirus. … lire la suite

Dans la foulée de l’annonce historique de la normalisation de ses relations avec les Emirats, la compagnie israélienne El-AL va assurer ce lundi 31 août 2020 un « premier vol commercial direct » entre Tel-Aviv et Abou Dhabi, les capitales respectives des deux pays (Israël, Emirates-unis). … lire la suite

Les prix du pétrole ont connu ce lundi matin une importante hausse, Soutenus par la réduction de 30% des approvisionnements en brut d’Abu Dhabi. … lire la suite

L’Algérie figure dans le programme de vols du mois de septembre de la compagnie aérienne Belge TUI Fly, avec deux destinations au départ de la capitale belge Bruxelles. … lire la suite

Des averses de pluies orageuses affecteront dix (10) wilayas de l’Est du pays à partir de ce dimanche soir, indique un Bulletin météorologique spécial (BMS) de l’Office national de la météorologie (ONM). … lire la suite

Une secousse tellurique de 3,2 degrés sur l’échelle ouverte de Richter a été enregistrée lundi à 00h28 (heure locale) dans la wilaya de Tipaza, a indiqué le Centre de recherche en astronomie, astrophysique et géophysique (CRAAG) dans un communiqué. … lire la suite

Placés sous ISTN depuis le 18 du mois en cours, les deux fils de feu le chef d’état-major de l’ANP Ahmed Gaïd Salah, sont à la tête d’une fortune colossale. Une fortune amassée principalement par le biais de l’ex wali de Annaba El Ghazi. … lire la suite