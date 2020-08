Bernaoui se présente à la présidence du COA

L’ancien ministre de la Jeunesse et des Sports, Raouf Salim Bernaoui, a annoncé, ce lundi 31 aout, sa candidature pour le poste de président du Comite olympique et sportif algérien (COA).

L’annonce de sa candidature pour la présidence du COA, dont l’assemblée générale élective (AGE) aura lieu le 12 septembre, a été faite sur sa page Facebook.

« C’est avec beaucoup d’humilité et un grand sens des responsabilités que j’ai l’honneur de vous annoncer ma candidature à la présidence de notre comité national olympique (…) Il est temps aujourd’hui de retrouver de la sérénité et de réconcilier la famille sportive et olympique algérienne », a écrit l’ancien ministre.

Pour rappel, Bernaoui avait déclaré, sur le plateau de la chaine Ennahar TV, qu’il était inéligible pour le poste de président du COA, en raison du fait qu’un ministre demeure en congé spécial, 2 ans après son départ de son poste.

« Comme j’occupe un poste de haut responsable, je n’ai pas le droit d’intégrer le COA car mes fonctions ont été gelées. Et après le depart du poste de ministre, il vient le congé spécial de deux ans qui m’empêchera de me présenter », avait-il déclaré.

Rédaction d’Algerie360