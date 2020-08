La Tunisie dément l’arrêt de l’approvisionnement en gaz algérien

Suite a une information relayée sur les réseaux sociaux selon laquelle, l’Algérie arrêtera d’approvisionner la Tunisie en gaz naturel, le ministère de l’Énergie, des Mines et de la Transition énergétique Tunisien a démenti catégoriquement cette rumeur.

En effet, le Ministère a publié : « L’Algérie continuera d’approvisionner la Tunisie en gaz et ce selon les conventions en vigueur signées entre les deux pays ».

D’autre part, la Tunisie a demandé, au mois de juin, à la partie algérienne une augmentation de sa part fournie à partir du gazoduc acheminant le gaz naturel algérien vers l’Italie. Notons que cette demande a été formulée. Et ce suite à cause du sit-in d’El kamour et à la baisse de la production locale au champ gazier Miskar.

Rappelons en outre que, la STEG a payé la grande partie de ses dettes auprès de la SONATRACH depuis la mi-août 2020.

Rédaction d’Algérie360