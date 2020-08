Tipaza : Un groupe spécialisé dans la vente d’hallucinogène démantelé à Sidi-Rached

Une bande de malfaiteurs spécialisée dans la vente d’hallucinogènes a été neutralisée par les services de sécurité de la localité de Sidi-Rached, au niveau de la wilaya de Tipaza.

Dans un communiqué rendu public, la cellule de communication de la Sûreté de la wilaya de Tipaza a annoncé l’arrestation d’un groupe de 4 individus spécialisée dans la vente d’hallucinogènes, mené par un médecin généraliste exerçant dans un cabinet à l’ouest de la capitale, qui approvisionnait les dealers.

Suite à l’arrestation de deux des mis en cause, qui voyageaient à bord d’une « Maruti », les éléments de la sécurité ont saisi 6 boîtes d’un médicament destiné à traiter les troubles anxieux généralisés et les douleurs neuropathiques, 4 259 comprimés hallucinogènes ainsi que 180 ml de liquide du même type.

L’inspection du cabinet du médecin a également permis la saisi de 2 970 autres comprimés d’un produit non-autorisé à la vente, 6 armes blanches de grande taille, une somme de 6 millions de centimes, 23 fausses ordonnances pour l’acquisition d’hallucinogènes, ainsi qu’un scanner et une imprimante ont été découverts.

Les suspects, un médecin généraliste âgé de plus de 60 ans, ainsi que ses trois acolytes, ont été accusés de « formation d’une association de malfaiteurs disposant d’un véhicule transportant de fausses ordonnances dans le but de commercialiser des médicaments psychotropes », « munis de faux documents administratifs », « commerce de comprimés hallucinogènes » et de « possession illégale d’armes blanches »,

À noter que les prévenus seront présentés en début de semaine devant le parquet régional, tandis que l’un des membres du groupe de malfaiteurs reste toujours en fuite.

Rédaction d’Algérie360.