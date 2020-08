Sellal transféré vers une autre prison au Sud du pays

L’ancien premier ministre Abdelmalek Sellal a été transféré vers une autre prison au Sud du pays.

Après Ahmed Ouyahia et les hommes d’affaires Ali Haddad et Tahkout Mahieddine, c’est au tour d’Abdelmalek Sellal d’être transféré vers une autre prison.

En effet, selon plusieurs sources concordantes, le détenu Abdelmalek Sellal a été transféré vers la prison d’El-Oued, à 630 km Sud-Est d’Alger.

Condamné par le tribunal de Sidi M’hamed à 12 ans de prison ferme et une amende d’un (1) million de dinars, Sellal est poursuivi pour plusieurs chefs d’accusation dont « l’obtention de privilèges, d’avantages et de marchés publics en violation de la législation », « abus de fonction », « dilapidation de deniers publics » et « conflit d’intérêts ».

