Récente activité sismique en Algérie : le CRAAG rassure

Le nord de l’Algérie enregistre ces derniers mois une récurrence des secousses telluriques, avec des degrés important allant de 4.2 à 4.9. Cette activité n’a rien d’alarmant, selon les spécialistes.

Dr Chafik Aidi, responsable de la surveillance sismique au Centre de recherche en astronomie, astrophysique et géophysique CRAAG, rapporté par le quotidien « Liberté », estime que « l’activité sismique enregistrée dernièrement entre dans l’activité normale et ce n’est pas un signe précurseur d’un tremblement de terre plus fort ».

Selon lui, cela est dû « au rapprochement des deux plaques tectoniques, Africaine et Eurasienne, qui sont en rapprochement depuis des millions d’années ».

À titre informatif, explique notre interlocuteur, « nous enregistrons une dizaine de secousses par jour, qui ne sont pas ressenties car leurs magnitudes sont inférieures à 3. Elles varient généralement entre 1 et 2.5. Mais de temps en temps, on peut enregistrer des secousses ressenties ou modérées… ».

Le Dr Chafik Aidi rappelle que « l’Algérie se trouve au nord de l’Afrique, donc à la frontière des deux plaques (africaine et eurasienne) », « le rapprochement entre l’Afrique et l’Europe est en continu », et que « parfois il se manifeste par des petites secousses et parfois par des secousses modérées ».

Pour rappel, une secousse tellurique de 4,2 degrés sur l’échelle de Richter a été enregistrée, hier samedi, à 06 h 10 dans la wilaya de Tipaza. Le 7 août dernier, la wilaya de Mila a enregistré une secousse d’une magnitude de 4,9 degrés sur l’échelle ouverte de Richter.

