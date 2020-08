Programme Erasmus+ : Huit universités Algériennes concernées par le projet

Huit campus Algériens ont été retenus par le projet Erasmus+, un programme Financé par l’Université de Rouen-Normandie.

L’Université de Rouen-Normandie a remporté cette année, le deuxième plus gros budget pour son projet Erasmus+, lancé en 2019. Le budget, s’élevant à 1,026 million d’euros, touchera huit projets sur onze, déposés pour une durée de trois ans, avec plusieurs universités à travers l’Algérie.

Ainsi, les établissements sélectionnés et concernés par le projet Erasmus+ sont l’Université Mouloud Mammeri de Tizi Ouzou, l’Université d’El-Oued, l’Université Djilali-Liabès de Sidi Bel-Abbès, l’Université Mohmed Lamine Debaghine de Sétif II, l’École polytechnique d’architecture et d’urbanisme, l’Université de Béjaïa, l’Université d’Alger I et l’université d’Alger II.

Ce deuxième financement s’est inscrit dans le cadre de la mobilité internationale hors Europe. Le premier financement de ce programme a eu lieu en 2019 pour un premier projet Erasmus+ avec l’université de Mostaganem.

À noter que le programme Erasmus est un projet d’échange d’étudiants et d’enseignants entre les universités, les grandes écoles européennes et des établissements d’enseignement à travers le monde entier.

Rédaction d’Algérie360.