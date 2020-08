littérature et langue amazighe : La date du prix du Président de la République dévoilée

Si El Hachemi Assad, secrétaire général du Haut Commissariat à l’Amazighité (HCA) a annoncé que le prix du Président de la République de littérature et langue amazighe sera ouvert dès la semaine prochaine après l’installation des membres du jury.

En effet, et en marge d’une journée d’étude sur l’édition en langue amazighe, organisée samedi par le HCA en partenariat avec l’Association « Numidia » et le Centre de recherche en anthropologie sociale et culturelle d’Oran, Si El Hachemi Assad a déclaré : « le Prix du Président de la République pour la langue et la littérature amazighes « est un jalon dans l’édification culturelle nationale valorisant les réalisations intellectuelles et littéraires dans toutes ses diversités et variantes. »

Concernant les modalités du concours le même responsables a annoncé : » le prix concernera quatre axes que sont la linguistique, la littérature exprimée en tamazight et traduite, les recherches dans le domaine du patrimoine culturel amazigh immatériel ainsi que les recherches scientifiques, technologiques et numériques ».

Rédaction d’Algérie360