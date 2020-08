Modification de la circulation sur l’autoroute Est-Ouest à partir de dimanche

Dans un communiqué rendu public aujourd’hui, l’Algérienne des Autoroutes (ADA) a annoncé des changements temporaires de la circulation à partir de dimanche sur l’autoroute Est-ouest pour cause des travaux de réalisation d’un ouvrage d’art au niveau de Tessala El Merdja (Birtouta).

» L’Algérienne des Autoroutes informe ses usagers qu’a la suite de l’autorisation accordée par le Wali d’Alger, la Direction des Travaux publics de la wilaya d’Alger entamera à partir de dimanche la poursuite des travaux de réalisation d’un ouvrage d’art à Tessala El Merdja (Birtouta), enjambant l’Autoroute Est/Ouest et s’inscrivant dans le projet de raccordement reliant Tessala El Merdja (RN1) vers Zéralda (RN67) », lit-on dans le communiqué.

Par conséquent, l’entreprise réalisatrice procédera à un rétrécissement de voies au niveau du chantier sis à Tessala El Merdja (Birtouta) sur 600 ml, avec maintien du trafic sur uniquement deux voies et ce à compter de dimanche matin et jusqu’ à jeudi 3 septembre.

Par ailleurs, et concernant le sens (Alger vers Blida) le communiqué a précisé qu’un rétrécissement de deux voies sera opéré dimanche et lundi, tandis que pour le sens (Blida vers Alger), le rétrécissement sera opéré mardi, mercredi et jeudi.

Rédaction d’Algérie360